Oluşturdukları kareografiler ile Ata'larını andılar Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu'ndan 420 öğrenci hazırladıkları koreografi çalışmasını anma etkinliğinde sergiledi
BİLECİK - Bilecik
'in Bozüyük
ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün ebediyete intikalinin 80. yıl dönümünde hazırladıkları koreografi çalışmasıyla Ata'larını andı. Okul öğretmenleri eşliğinde 420 öğrencinin katılımıyla Kasım ayının ilk günlerinde başladıkları çalışmalara hummalı şekilde devam eden Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri hazırladıkları bu anlamlı anma etkinliği gerçekleştirdi. Öğrenciler, koreografi çalışmasıyla Başkomutan Gazi Mustafa Kemal
'i saygı, minnet ve şükranla andı.
Mustafa Kemal Atatürk,Bozüyük
10 Kasım 2018 Cumartesi 16:38