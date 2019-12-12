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Oluşturulan kitap havuzu ile her hafta bir kitap okuması sağlanacak

Elazığ'da bir okulda hayata geçirilen proje ile her öğrencinin haftada bir kitap okuması sağlanacak.

12.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:18Oluşturulan kitap havuzu ile her hafta bir kitap okuması sağlanacak
'da bir okulda hayata geçirilen proje ile her öğrencinin haftada bir kitap okuması sağlanacak.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Goncalar Solmasın Derneği işbirliği ile hayata geçirilen, "52 Hafta 52 Kitap Her Hafta Bir Kitap Okumaya Var mısınız Projesi" kapsamında Şair Hayri İlkokulunda kitap havuzu oluşturuldu.
Proje ile öğrencilerin kitap okumaya teşvik edilmesi amaçlanıyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecek nesilleri en iyi şekilde yetiştirebilmek için okuma konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.
Hayata geçirdikleri proje sayesinde okuldaki her öğrencinin haftada bir kitap okuma fırsatı bulacağını ifade eden Gürtürk, projenin tüm okullarda uygulanması için çalışma başlattıklarını belirtti.
Projenin uyguladıkları "Elazığ Her Yerde Okuyor Projesi"ne destek amaçlı başlatıldığını aktaran Gürtürk, okumanın önemine değindi.
Gürtürk, "Okumayı sevdirmek, okuduktan sonra yazmak, çizmek, eleştirel bir bakış açısıyla bakmalarını sağlamak amacımız. Çocuklarımıza okumayı sevdirip, okumayı davranış haline dönüştürmek için çabalıyoruz." dedi.
Goncalar Solmasın Derneği Başkanı Hacı Ormanoğlu da projeyi ilk olarak öğretmenlik yaptığı okulda başlattıklarını belirtti.
Oluşturulan kitap havuzu ile öğrencilerin istediği kitaba ulaşabileceğine işaret eden Ormanoğlu, projeye öğretmenlerin ve öğrencilerin de destek verdiğini dile getirdi.
Ormanoğlu, "Böylelikle öğrenciler her hafta düzenli kitap okumuş olacaklar. Onlara verdiğimiz kalpleri de boyayarak okudukları kitap sayısını belirtmiş olacaklar. Bu projenin bütün okullarda başlamasını istiyoruz. Çocuklar çok mutlu. Çocuklarımızın yüreğine dokunacağız. Okuyanlar başarılı olacak. Böyle bir alışkanlık kazanılırsa zaten istenilen hedefe ulaşılmış olur." diye konuştu.
Öğrencilerden Ömer Arda Sarı, proje sayesinde istediği kitaplara anında ulaşabileceğini söyledi.
Arkadaşları ile kitap okuma yarışına girmiş olacaklarını ifade eden Sarı, "Her hafta bir kitap okursak okumamız gelişir. Böylelikle derslerimizde başarılı oluruz. Bu yüzden okumak önemli. " şeklinde konuştu.
Taha Yılmaz ise, projeyi çok beğendiğini, okulda bir kitap havuzuna kavuştuklarını aktararak, 52 haftada en az 52 kitap okumuş olacaklarını kaydetti.

Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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