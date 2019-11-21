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"Ölüü" yazan duvarın dibinde öldü

Adana'da bir tatlı firmasında hamur ustası olarak çalışan bir kişi "Ölüü" yazan duvarın dibinde ölü bulundu.

21.11.2019 09:58 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:13
Adana'da bir tatlı firmasında hamur ustası olarak çalışan bir kişi "Ölüü" yazan duvarın dibinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde bir kişinin sokaktaki duvarın dibinde hareketsiz oturduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın öldüğünü ve bir tatlı imalathanesinde hamur ustası olarak çalışan Fahrettin Aydın (55) olduğunu belirledi.

Polisin yaptığı incelemenin ardından Aydın'ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yol kenarındaki duvarın üzerinde daha önce sprey boyayla "Ölüü..!" yazılmış olması ise dikkati çekti. - ADANA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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