Haberler » Güncel » Talihsiz vatandaşın cansız bedeni 'Ölüü' yazan duvarın önünde bulundu - Haber

Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu

Adana'da bir tatlıcıda hamur ustası olarak çalışan 55 yaşındaki Fahrettin Aydın'ın cansız bedeni üzerinde 'Ölüü' yazan duvarın dibinde bulundu.

21.11.2019 09:18 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:47

Adana'da, Fahrettin Aydın (55), üzerinde 'Ölüü' yazan duvarın dibinde ölü bulundu.

Olay, Seyhan İlçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah işe gidenler, yerde hareketsiz yatan adamı görüp, polis ve sağlık ekiplerine verdi. Gelen sağlık ekibi, Fahrettin Aydın olduğu belirlenen kişinin öldüğünü belirledi.

KALP HASTASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Cinayet Büro ekipleri, 'Ölüü' yazan duvarın dibinde ölü bulunan Aydın'ın bir tatlıcıda hamur ustası olarak çalıştığı ve kalp hastası olduğunu tespit etti. Polis, Aydın'ın cansız bedeninin yoldan geçen yayalar tarafından görülmemesi için ekip araçlarıyla bölgeyi çevirerek önlem aldı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Vücudunda herhangi bir darp ve dış müdahale bulunmayan Aydın'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Talihsiz vatandaşın cansız bedeni

Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
11:28 flaş
11:28 Eşinin kazada ölmesiyle ilgili yargılanan sanık için akıl sağlığı raporu istendi
11:28 DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
11:28 Van'da terör operasyonu
11:23 Kütahya 609 dekar örtü altı tarım alanına sahip
11:19 Bakan Akar, TSK'dan ihraç edilen FETÖ'cü sayısını açıkladı: 17 bin 866
11:18 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalar tekrar başlıyor
10:46 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:42 Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncularından biri tutuklandı
10:38 Dışişleri Bakanlığı, göçmenler için Türkiye'yi suçlayan Yunanistan Başbakanı'na tepki gösterdi
10:35 Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
10:07 Kılıçdaroğlu: Saray'a gidip Erdoğan'la konuşan ismi biliyorum
09:41 Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada
09:18 Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
21.11.2019 11:29:50