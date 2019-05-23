23.05.2019 15:37
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Olympiakos 2. Lige Düşürüldü

Yunan temsilcisi Olympiakos, Panathinaikos ile oynanacak Yunan Ligi playoff serisi birinci maçına çıkmadığı için ikinci lige düşürüldü.

Yunanistan Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Lig playoff birinci maçına katılmayan Olympiakos, kurallar gereği diğer playoff maçlarından da men edlmiştir. Olympiakos, aldığı sonuçlardan bağımsız olarak ligin son sırasına indirilmiş ve bunun sonucu olarak İkinci Lig'e düşürülmüştür." denildi.

YABANCI HAKEM İSTEYEREK MAÇLARA ÇIKMADILAR

Olympiakos, Yunanistan Kupası yarı finalinde yaşananlardan sonra Panathinaikos'a karşı yabancı hakemler görevlendirilmediği müddetçe hiçbir Yunanistan Ligi ve kupa maçlarına çıkmayacağını daha önce ilan etmişti.

Bu kararın ardından Olympiakos, ligde oynanan Panathinaikos maçına da benzer sebeple çıkmamıştı.

Olympiakos 2. Lige Düşürüldü Yunanistan, Panathinaikos, Olympiakos, Spor


YORUMLAR (7)
MARLO: Kenan arkadaş ne boş konuşuyor sun . Beşiktaş haklı sebepten çıkmamıştır.renkli federasyon mhk hepsi bir Beşiktaş etmez.
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  • OZİ : ne haklı sebebi lan mal. hocan kafasına zımba bastı, kendini yerden yere attı. ondan sonra haklı sebep
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KENAN: Bjkde Fenerbahçenin karşısına çıkamamıştı
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FB: yorgos printesiz ve darius strenieks fb beko ya alalım
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