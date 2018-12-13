13 Aralık 2018, 21:34
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Olympiakos - Anadolu Efes: 88-81

Olympiakos - Anadolu Efes: 88-81

SALON: Barış ve DostlukHAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Carmelo Paternico, Tomislav Hordov, OLYMPIAKOS: Williams-Goss 5, Toupane 19, Spanoulis 10, Timma, Milutinov 15, Strelnieks 10, Vezenkov, Printezis 10, Papanikolaou 9, Mantzaris, Bogris, Leday 10ANADOLU EFES: Larkin 20, Doğuş, Motum 4, Moerman...



SALON: Barış ve Dostluk

HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Carmelo Paternico, Tomislav Hordov, 

OLYMPIAKOS: Williams-Goss 5, Toupane 19, Spanoulis 10, Timma, Milutinov 15, Strelnieks 10, Vezenkov, Printezis 10, Papanikolaou 9, Mantzaris, Bogris, Leday 10

ANADOLU EFES: Larkin 20, Doğuş, Motum 4, Moerman 9, Buğrahan, Pleiss 4, Micic 24, Anderson 8, Dunston 4, Simon 8

1'İNCİ PERİYOT: 25-12

İLK YARI: 48-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-68

THY Avrupa Ligi'nin 11'inci hafta maçında Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos'a 88-81 mağlup oldu. Maçın en skorer ismi 24 sayıyla Micic olurken, Adrien Moerman bu maçta Avrupa Ligi kariyerindeki 100 asist barajını geçti. Anadolu Efes,Williams,Olympiakos
13 Aralık 2018 Perşembe 21:34



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