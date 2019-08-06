Haberler» Spor» Haber

Olympiakos, Başakşehir maçına hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Olympiakos, karşılaşma öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi.

06.08.2019 20:04 Olympiakos, Başakşehir maçına hazır
UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Olympiakos, karşılaşma öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi.
Antrenman, maçın oynanacağı 3'üncü İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Teknik direktör Pedro Martins gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı öğrenildi.
Olympiakos antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntüler
Detaylar


- İstanbul

Başakşehir, Olympiakos, İstanbul, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
21:13   Mehmet Altıparmak: "Kazanarak lige ve sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz"
21:10   Beşiktaş, Alpay Çelebi'yi Kayserispor'a kiraladı
21:09   Levent Şahin: "Buraya iki kupa ile geldik, üçüncüsü ile döneceğiz"
21:07   Sivasspor'da sponsorluk anlaşmaları
21:06   Gazişehir Gaziantep'te sezon hazırlıkları
20:59   Boluspor yeni transferlerini tanıttı
20:54   Başakşehir, Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı