Haberler» Spor» Haber

Olympiakos, Başakşehir maçına hazır

Olympiakos, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

06.08.2019 20:53 Olympiakos, Başakşehir maçına hazır
Olympiakos, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın saat 20.45'de Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Yunanistan temsilcisi Olympiakos, bu zorlu mücadeleden önceki son antrenmanını 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Teknik Direktör Pedro Martins yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşen idman, düz koşuyla başladı. Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Başakşehir maçının taktik çalışması yapıldı. - İSTANBUL

Yunanistan, Olympiakos, Başakşehir, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
20:54   Başakşehir, Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı
20:53   Olympiakos, Başakşehir maçına hazır
20:52   Fenerbahçeli futbolculardan Şebnem hocaya destek
20:50   Ali Koç: "2 stoper bir de 6 numara alacağız"
20:50   MKE Ankaragücü Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
20:49   Başakşehir, Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı
20:49   Altınordu-Altay maçından fotoğraflar