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Olympiakos, Başakşehir maçına hazır

- Olympiakos, Başakşehir maçına hazırİSTANBUL - Olympiakos, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

07.08.2019 09:04
Olympiakos, Başakşehir maçına hazır
- Olympiakos, Başakşehir maçına hazır
İSTANBUL - Olympiakos, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın saat 20.45'de Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Yunanistan temsilcisi Olympiakos, bu zorlu mücadeleden önceki son antrenmanını 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Teknik Direktör Pedro Martins yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşen idman, düz koşuyla başladı. Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Başakşehir maçının taktik çalışması yapıldı.

Olympiakos, Başakşehir, İstanbul, Spor

Kaynak: İHA

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