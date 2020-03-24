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Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi

Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'ta 10 Mart'ta koronavirüse yakalanan Başkan Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi.

24.03.2020 22:57 | Son Güncelleme: 24.03.2020 23:09

Avrupa 'da herkesi günden güne etkileyen koronavirüs ile ilgili Olympiakos 'tan flaş bir açıklama geldi. Yunan ekibi, 10 Mart'ta koronavirüs testleri pozitif çıkan kulüp başkanı Evangelos Marinakis'in hastalığı yendiği açıklandı.

Olympiakos'tan yapılan açıklamada, "Koronavirüs testi pozitif çıkan Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, bu hastalıkla olan savaşı kazandı ve hastalığı yendi. 52 yaşındaki başkan Marinakis'in bünyesinde an itibariyle hiçbir semptom kalmadı." ifadeleri kullanıldı.

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Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi
Etiketler : Koronavirüs, Olympiakos, Avrupa, Spor

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