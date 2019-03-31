Olympiakos, Islam Slimani'yi Transfer Etmek İstiyor

Fenerbahçe'nin Leicester City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak beklentilerini karşılamayan Islam Slimani'nin, Komşu'nun yolunu tutabileceği ortaya çıktı. Yunan basınına göre Cezayirli futbolcu, kırmızı-beyazlı ekibin gündemine geldi. Olympiakos'un devre arası transfer döneminde de futbolcuyla kontak kurduğu ancak transferin gerçekleşme durumunun olmadığı, şimdi ise yeniden, sezon sonuna yönelik olarak yeniden bunun canlandığı bildirildi.

FENERBAHÇE BONSERVİSİNİ ALMAYACAK

Yunan ekibinin topu filelere gönderecek, son vuruşu iyi bir nokta santrfor transferini mutlaka gerçekleştirmek istediği belirtildi. Fenerbahçe'nin, futbolcunun bonservisini alma girişiminde bulunmayacağı ve bonservisini elinde bulunduran kulübü Leicester City'nin de kendisini değerlendirmeyi düşünmediği bilgilerinden hareket eden Pire ekibinin harekete geçtiği vurgulandı.

(Skorer)