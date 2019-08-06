Haberler» Spor» Haber

Olympiakos, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın İstanbul'da Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Yunan temsilcisi Olympiakos, hazırlıklarını tamamladı.

06.08.2019 20:25 Olympiakos, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın İstanbul'da Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Yunan temsilcisi Olympiakos, hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Pedro Martins yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.
Koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı bildirildi.
Medipol Başakşehir-Olympiakos maçı, yarın saat 20.45'te başlayacak.

Olympiakos, Başakşehir, İstanbul, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
20:59   Boluspor yeni transferlerini tanıttı
20:54   Başakşehir, Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı
20:53   Olympiakos, Başakşehir maçına hazır
20:52   Fenerbahçeli futbolculardan Şebnem hocaya destek
20:50   Ali Koç: "2 stoper bir de 6 numara alacağız"
20:50   MKE Ankaragücü Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
20:49   Başakşehir, Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı