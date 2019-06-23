23.06.2019 10:02
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Olympiakos, Serkan Kırıntılı için 20 milyon lirayı gözden çıkardı!

Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, Konyaspor'un başarılı file bekçisi Serkan Kırıntılı için 20 milyon lirayı gözden çıkardı.

2015'ten bu yana Konyaspor 'un kalesini koruyan ve Yeşil-Beyazlı takımda kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Serkan Kırıntılı , Olympiakos 'un da dikkatini çekti. Daha önce adı Fenerbahçe ve Galatasaray 'la da anılan 34 yaşındaki file bekçisi için Yunanlar'ın tam 3 milyon euroluk (yaklaşık 20 milyon lira) teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

GEÇEN SEZON 33 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geride bıraktığımız sezon 33 lig maçına çıkan Serkan, kalesinde toplam 37 gol görmüştü. Konyaspor ile Serkan Kırıntılı'nın 1 yıllık daha mukavelesi bulunuyor. Anadolu Kartal 'ı, daha önce Serkan'ı bırakmak istemese de bu seviyede resmi bir teklifin gelmesi halinde değerlendirmeye alabilir.

(Fanatik)

Olympiakos, Serkan Kırıntılı için 20 milyon lirayı gözden çıkardı!
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