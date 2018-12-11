Olympiakos'ta Yaya Toure'nin Sözleşmesi Feshedildi

Yunanistan
Süper Ligi takımlarından Olympiakos
'ta, Fildişi
Sahilli orta saha oyuncusu Yaya Toure
'nin sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, serbest oyuncu statüsündeki Toure'yi eylül ayında kadrosuna katan Olympiakos'un yönetimi, 35 yaşındaki futbolcuyla anlaşarak sözleşmesinin feshedilmesini kararlaştırdı. Fildişi Sahili
Milli Takımı formasını 97 kez giyen Toure'nin, 2005-06 sezonunda da oynadığı Olympiakos'taki ikinci dönemi yalnızca 5 maç sürdü.
Toure, daha önce Monaco, Barcelona
, Manchester City
gibi Avrupa
'nın önemli kulüplerinde forma giymişti.
Yunanistan,Fildişi Sahili,Olympiakos,Kolo Toure
11 Aralık 2018 Salı 20:42