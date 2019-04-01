Olympiakos'tan Fenerbahçe'ye Fortounis Cevabı: 10 Milyon Euro

Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Yunan 10 numara Kostas Fortounis için kulübü Olympiakos'tan cevap geldi. Yunan basını, Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ilgilendiği Fortounis için Olympiakos'un en az 10 milyon euro istediğini belirtti. Ayrıca Fenerbahçe'nin mali olarak sıkıntılı günler geçirdiği belirtilirken bu transferin gerçekleşme şansının oldukça düşük olduğu açıklandı.

FENERBAHÇE YERİNE İTALYA'YI İSTİYOR

Öte yandan 26 yaşındaki futbolcunun kariyerini İtalya'da sürdürmek istediği ve Fenerbahçe'ye gitmeye de sıcak bakmadığı belirtildi. 10 numara pozisyonunda oynayan Kostas Fortounis, bu sezon Olympiakos ile 37 maça çıkarken 15 gol ve 12 asist üretmişti.

(Sporx)