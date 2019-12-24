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Olympiakos taraftarı, VAR hakeminin evine havai fişekle saldırdı

Olympiakos taraftarları, 0-0 biten Volo maçında golü iptal eden VAR hakeminin evine havai fişek ile saldırdı. Olympiakos Kulübü ise maçın ardından "24 saat içinde VAR kayıtları açıklanmazsa tüm yasal işlemleri başlatacağız. Hakemlerin konuşmaları yayınlanmak zorunda" açıklamasını yaptı.

24.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:58

Ligi'nde ile Volo arasında oynanan ve 0-0 sonuçlanan maçın ardından flaş olaylar yaşandı.

Olympiakos'un ağlarla buluşan bir pozisyonu, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis maçın ardından "Ne ben, ne de Olympiakos taraftarı, Yunanistan Ligi'ndeki bu adaletsizliğe daha fazla seyirci kalmayacağız. 24 saat içinde VAR kayıtları açıklanmazsa tüm yasal işlemleri başlatacağız. Hakemlerin konuşmaları yayınlanmak zorunda" açıklamasını yaptı.

VAR HAKEMİNİN EVİNE HAVAİ FİŞEK ATTILAR

Mücadelenin ardından Olympiakos taraftarları, VAR hakemlerinin evini basarak, havai fişek attı. Hakemin evinin camları kırıldı ve eve de maddi hasar verildi. Yunanistan'da hakemler, yaşanan bu olayların ardından polis koruması talep ediyor. Polisler ise olayın soruşturmasının sürdüğünü aktardı.

Yunanistan Futbol Federasyonu yaşananları kınadı ve "Mafyatik bir saldırı" ifadelerini kullandı. Ülkede hakemlerin 4 ve 5 Ocak'ta oynanacak 17. hafta maçlarını boykot etmesi bekleniyor.

Olympiakos taraftarı, VAR hakeminin evine havai fişekle saldırdı

Yunanistan, Olympiakos, Spor


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