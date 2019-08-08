Haberler» Spor» Haber

Olympiakos teknik direktörü hakem konuşmaktan kaçındı

- Olympiakos teknik direktörü hakem konuşmaktan kaçındıİSTANBUL - Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins, verdiği kararlarla eleştirilen Medipol Başakşehir maçının hakemi İsrailli Orel Grinfeld hakkında konuşmak istemediğini söyledi.

08.08.2019 03:07
Olympiakos teknik direktörü hakem konuşmaktan kaçındı
- Olympiakos teknik direktörü hakem konuşmaktan kaçındı
İSTANBUL - Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins, verdiği kararlarla eleştirilen Medipol Başakşehir maçının hakemi İsrailli Orel Grinfeld hakkında konuşmak istemediğini söyledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Olympiakos, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Henüz hiçbir şeyin kesinleşmediğini dile getiren Martins, "Bir 90 dakika daha var ve rakibimiz çok tehlikeli, bunu biliyoruz. Rövanşta daha sakin olup turu geçmeye çalışacağız ama işimiz zor" dedi.
Gün geçtikçe daha iyiye gittiklerini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Önceki maça oranla bu maçta daha iyiydik. İlk 15 dakikada zorlandık, daha sonra üstün oynadık. İkinci yarıya daha sakin çıktık. Oyunu lehimize çevirmeye çalıştık ve golü bulduk. Ancak rakip 10 kişi kalınca oyunu lehimize çevirmemiz gerekirken bunu başarmadık. Rövanşta seyircimize ihtiyacımız var" diye konuştu.
Pedro Martins, hakem Orel Grinfeld hakkında sorulan sorulara ise cevap vermekten kaçındı.

Pedro Rodriguez Ledesma, Başakşehir, Olympiakos, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
03:24   İstikbal Mobilya Kayserispor sezon hazırlıklarını sürdürüyor
03:22   Abdurrahim Albayrak: "Ligi kupayla kapatıp ligi kupayla açtık"
03:22   2019 TFF Süper Kupa Finali: Galatasaray - Akhisarspor maçından kareler -2-
03:17   - Bakan Kasapoğlu: "Ankara'da, güzel bir atmosferde centilmence rekabet dolu bir maç izledik"- TFF...
03:07   Olympiakos teknik direktörü hakem konuşmaktan kaçındı
03:02   İrfan Saraloğlu: "Hakem maçın önüne geçti"
02:52   Fatih Terim ve futbolculardan basın toplantısı sırasında kutlama