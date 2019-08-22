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Olympiakos tur kapısını araladı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos, Rusya temsilcisi Krasnador'u 4-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj yakaladı.

22.08.2019 00:02 Olympiakos tur kapısını araladı
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos, Rusya temsilcisi Krasnador'u 4-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj yakaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçlarında bu akşam 3 karşılaşma oynandı. Yunan ekibi Olympiakos da Rus takımı Krasnodar'u farklı mağlup ederken, Hırvat ekibi Dinama Zagreb ise Norveç takımı Rosenborg'u net skorla geçti.

Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Zagreb: 2 - Rosenborg: 0

Olympiakos: 4 - Krasnodar: 0

Young Boys: 2 - Kızılyıldız: 2 - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Olympiakos, Spor

Kaynak: İHA

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