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Olympique Lyon sezona galibiyetle başladı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olympique Lyon, sezonun açılış maçında Monaco'yu deplasmanda 3-0 mağlup etti.

09.08.2019 23:44 Olympique Lyon sezona galibiyetle başladı
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olympique Lyon, sezonun açılış maçında Monaco'yu deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Olympique Lyon, karşılaşmanın ilk yarısını 5. dakikada Moussa Dembele ve 36. dakikada Memphis Depay'in golleriyle 2-0 önde kapadı.
80. dakikada Lucas Tousart ile farkı artıran konuk ekip, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Monaco'da forma giyen Cesc Fabregas, maçın 30. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Adı Galatasaray ile anılan Monacolu futbolcu Radamel Falcao, cezası nedeniyle bu mücadelede kadroda yer almadı.

Olympique Lyon, Futbol, Fransa, Spor

Kaynak: AA

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