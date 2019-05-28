Olympique Marsilya'da Villas-Boas dönemi

Fransa
Birinci Futbol
Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Marsilya
, teknik direktörlüğe Andre Villas-Boas'ı getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 41 yaşındaki Portekizli teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Villas-Boas, profesyonel futbolculuk kariyeri olmadan adım attığı teknik direktörlükte Porto
, Chelsea
, Tottenham
, Zenit
ve Şanghay SIPG kulüplerinde görev yaptı.
Porto'yu 2011'de UEFA Avrupa
Ligi şampiyonluğuna taşıyan Villas-Boas, motor sporları için teknik direktörlüğe ara verdiği 2017'nin kasım ayından beri takım çalıştırmıyordu.
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, Fransa
, Olympique Marsilya
, Spor
Kaynak: AA