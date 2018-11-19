Olympos'un Yaratıkları İle Mitoloji Dünyasına Yolculuk Başlıyor!

Çocuklar, Zeus sizin Olympos'un Yaratıkları dizisini okumanızı istiyor!

Lucy Coats'ın yazdığı, Brett Bean'in resimlediği Olympos'un Yaratıkları dizisinin iki kitabı, Olympos'un Yaratıkları Hayvan Bakıcısı ve Olympos'un Yaratıkları Hades'in Köpeği okurlarla buluşuyor. 9 yaş üstü çocuklara hitap eden dizinin diğer kitapları da gelecek aylarda hep kitap tarafından yayımlanacak.

OLYMPOS'UN YARATIKLARI HAYVAN BAKICISI

Pandemonius, kısaca Demon adındaki küçük bir çocuk Yunan köyündeki sessiz, normal yaşamından koparılıp Olympos'a, tanrıların ahırına hayvan bakıcısı olmaya götürülür. Ancak bu iş, hayvanların arkasından kürek küremekten çok daha fazlasını gerektirir. Savaşçı kahraman Herakles, ölümsüz yaratıkları kırıp geçiriyordur, onları kurtarmak da Demon'a kalır.

OLYMPOS'UN YARATIKLARI HADES'İN KÖPEĞİ

Genç Demon, Hades tarafından Ölüler Ülkesi'ne çağrılır. Hayvan terbiyecisinin hiç sevmediği kahraman Herakles, üç kafalı köpek Kerberos'u sahibine teslim etmiş ancak köpek-canavar alışkın olmadığı yeryüzüne çıkınca hastalanmıştır. Demon'ın sihirli şifa kutusunun içinden doğru ilacı seçip hastayı iyileştirmesi gerekir, yoksa öfkeli bir tanrının gazabından kurtulamayacaktır!

Cenk Pamay'ın dilimize çevirdiği Olympos'un Yaratıkları Hayvan Bakıcısı ve Olympos'un Yaratıkları Hades'in Köpeği kitapları, 23 Kasım'dan itibaren hep kitap logosuyla raflardaki yerini alacak.