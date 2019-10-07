Haberler » Güncel » 'OMAR VE BİZ' 'ANTALYA Altın Portakal'da Yarışacak

"OMAR VE BİZ" 'ANTALYA Altın Portakal'da Yarışacak

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er'in yaptığı "Omar ve Biz" Türkiye'deki ilk gösterimini 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Ulusal Uzun Metraj Yarışması"nda yapacak…

07.10.2019 07:52

Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nda jüri önüne çıkacak filmler arasında yer alacak "OMAR VE BİZ"; Türkiye | Yunanistan sınırında yaşayan emekli komutan İsmet (Cem Bender)'in komşusu Sabri (Menderes Samancılar)'nin hayatını kurtaran iki göçmeni evlerinde misafir etmeye başlaması ile istemediği iki yeni komşusuyla arasındaki derin çatışmalı hikâyeyi anlatıyor.

26 Ekim 1 Kasım tarihler arasında gerçekleşecek ve başkanlığını yönetmen Zeki Demirkubuz'un yapacağı festivalde Türkiye'de ilk kez seyirci önüne çıkacak olan OMAR VE BİZ, Türkiye | Yunanistan sınırında yaşayan emekli komutan İsmet (Cem Bender)'in komşusu Sabri (Menderes Samancılar)'nin hayatını kurtaran iki göçmeni evlerinde misafir etmeye başlaması ile istemediği iki yeni komşusuyla arasındaki derin çatışmalı hikâyeyi anlatıyor.


Film Festivali, Türkiye, Antalya, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
11:25 Giresun'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 yaralı
11:25 Kocaeli hayvanat bahçesinde kış hazırlıkları başladı
11:25 Erzurum kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını öldürdü
11:25 Hong kong'da taksi eylemcilerin arasına daldı
11:25 Spor nihat özdemir grupta sıralamayı etkileyecek iki maç oynayacağız
11:25 İran'da 'yüzlerce kişiye enjektörle hıv bulaştırıldı' iddiası
11:25 Kendi elektriğini kendi üretecek olan terminal inşaatı başladı