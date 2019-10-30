Omar ve Biz Filmi

İsmet, Türkiye
ile Yunanistan
sınırında yaşayan, kısa bir süre önce emekli olan bir komutandır. Aynı apartmanda yaşayan komşusu Sabri ise ölümden dönmüş, kendisine yardımcı olan iki göçmen sayesinde hayatı kurtulmuştur. Bu olayın ardından Sabri iki göçmeni evinde misafir etmeye karar verir. Ancak İsmet bu durumdan pek memnun değildir. İki göçmenle komşu olmak zorunda kalan İsmet, bu süreçte kendisini önyargılarıyla yüzleşmesini sağlayacak olayların içinde bulur.Yönetmen:
Mehmet Bahadır Er, Maryna Er GorbachSenaryo:
Mehmet Bahadır ErOyuncular:
Hala Alsayasneh, Cem Bender, Emrah Doğan, Volkan Girgin, Menderes Samancılar, Uygar Tamer, Taj Sher Yakub, Ushan Çakır, Timur ÖlkebaşFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Omar ve BizYapımcı Firma:
Protim Video
ProductionYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
104 dk.Dağıtıcı Firma:
Protim Video ProductionVizyon Tarihi:
01.01.2070 Omar ve Biz Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.