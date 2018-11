Ombudsmana Anne-babasını Şikayet Eden de Var

29 Kasım 2018 Perşembe 12:42



UFUK ERTOP - TBMM'ye bağlı olarak vatandaşların idarelere ilişkin şikayetlerini değerlendirmek, idarenin her türlü eylem, işlem, tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere 2012'de kurulan, 2013 yılında faaliyetlerine başlayan Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) gelen ilginç şikayetler şaşırtıyor.KDK'ya yapılan başvurular arasında, kedisinin tedavisinin iyi yapılmadığını, tayin olduğu ili beğenmediğini bildiren vatandaşların, hatta anne ve babası ile anlaşamayan çocukların şikayetleri dahi değerlendirmeye tabi tutuluyor.Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç , AA muhabirine yaptığı açıklamada, KDK'nın vatandaşların idareyle ilgili şikayetlerini dile getirdiği demokratik anayasal bir kurum olduğunu söyledi.Geçen yıl 17 bin şikayet aldıklarını belirten Malkoç, vatandaşların kurumu ve işleyişini öğrenmesiyle bu yıl çok daha fazla şikayeti değerlendirdiklerini anlattı.Kurumun tanındıkça memnuniyetinin de arttığını dile getiren Malkoç, şikayetlerin değerlendirilmesinin ardından ilgili kurumlar ile irtibata geçerek danışmanlık görevinde bulunduklarını kaydetti.Şikayetler arasından çok farklı ve ilginç konuların da yer aldığını aktaran Malkoç, "Çocuğunun okulundan şikayetçi olan, çocuklarının okulunun bahçesinde ağaçların kesilmesini önlemek için müracaat eden oluyor. ya da ilkokul çocukları annesinden, babasından şikayet için başvuruyor. Çok farklı başvurular var. Tayin olduğu yeri beğenmeyen, amirinin kendisine davranışı beğenmeyen her türlü başvurular geliyor. Hatta bir başvuruda ayağı kırılan kedisinin tedavisinin iyi yapılmadığını öne sürüp, masraflarının ödenmesini isteyen bile var." diye konuştu.Çocuklar da KDK'ya şikayette bulunabiliyor Türkiye 'de 18 yaşından küçük çocukların herhangi bir işlem, muamele, dilekçe, şikayet başvuruları olması için velilerin ve vasilerin izni gerektiğini hatırlatan Malkoç, KDK'ya müracaatlar ve şikayetler için aile izni gerekmediğini bildirdi.Malkoç, 7'den 70'e herkesin şikayetlerinin değerlendirmeden geçtiğini belirterek, "Biz 18 yaşından küçüklerin yani reşit olmayanların veli ya da vasisinin izni olmadan müracaatlarını alabiliyoruz. O kadar güzel yol gösterici, ufuk açıcı başvurular var ki. Derler ya 'çocuktan al haberi' bu bizim için güzel bir şey. Kurumumuzun da ufkunu açıyor. Bize başvuran bütün çocukları tebrik ediyorum. Belediyesinden, öğretmeninden, annesinden babasından şikayeti olan bize başvurabilir."KDK'nın Avrupa ülkelerinde de çok yoğun faaliyet gösterdiğini vurgulayan Malkoç, çeşitli Avrupa ülkelerinde 6 milyon Türk vatandaşının bulunduğunu hatırlattı.Avrupa'daki Türkleri ziyaret ederek insan haklarını anlattıklarını ifade eden Malkoç, şunları söyledi: Almanya 'da, İsviçre 'de, Hollanda 'da, Fransa 'da, Avusturya 'da yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığı artıyor. Biz de Avrupa'ya giderek bizim insanımızın yoğun olduğu yerlerde bizim insanımıza haklarını, haksızlığa uğradıklarında nerelere başvurabileceklerini hatırlatıyoruz. O ülkenin ombudsmanlarıyla tanıştırıyoruz. Sivil toplum örgütleri bazında da onların haklarını o ülkenin ombudsmanları nezdinde takip ediyoruz. Bizim milletimiz çok fedakar bir millettir, olağanüstü gayretli bir millettir. Onlara hizmet etmek bizim için büyük bir şeref. Türkiye ile Avrupa'nın ilişkileri oldukça düzensizdi. Ama son 5-6 aydan beri gayret iyi gidiyor. Biz insan hakları konularıyla uğraştığımız için siyasi ilişkiler çoğu zaman etkilemiyor. Türkiye'nin Avrupa ve Avrupa Birliği ile ilişkilerinin olması bize de insan hakları alanındaki çalışmaları Avrupa'da daha kolay yapmamızı temin ediyor.""Devletle milletin kaynaşmasını temin ediyoruz"Türk halkının her şeyin en iyisine ve en güzeline layık olduğuna vurgu yapan Malkoç, şöyle devam etti: Aziz Türk milletinin 2 bin 500 yıllık devlet geleneği, bin 500 yıllık İslam medeniyetine dayalı bir medeniyet birikimi ve Anadolu'da bin yıllık bir birlikteliği var. Türk milleti bin yıl boyunca Anadolu'da çok fitne ve fesat gördü. Bu millet hepsinin üstesinden gelmiştir. Bizim gayretimiz ve çabamız yeni Türkiye'nin, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında insan hakları, demokratik değerler, adalet ve hakkaniyet üzerinde yükselmesi. Biz kamuyu denetleyerek bunu tesis etmeye çalışıyoruz. Bizi milletimiz tanıdıkça idareyle ilgili sıkıntılarda mahkemeye gitmiyor bize geliyor. Biz de idarecilerle görüşerek vatandaşların dertlerini çözüyoruz. Bu çok memnuniyet verici. Yani devletle milletin kaynaşmasını temin ediyoruz. Bunu yaptıkça da mutlu oluyoruz."