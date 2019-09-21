Ombudsmana başvurarak nöbet izinlerini aldı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde çocuk eğiticisi olarak çalışan vatandaş, günde sekiz saatten fazla çalıştığını söyledi ve 2016, 2017, 2018 yıllarında tuttuğu nöbetlerin izne dönüştürülmesi talebiyle KDK'ya başvurdu.



Başvurucu, 2016 ve 2017 yıllarındaki izinlerinin, aynı bakanlığa bağlı çalıştığı bir önceki kurumdan devrettiğini, o yıllarda personel azlığı nedeniyle nöbetten hak kazandığı izinlerini kullanamadığını söyledi. 2018 yılı itibariyle çalıştığı rehabilitasyon merkezinde de nöbet izinlerini kullanamadığını söyleyen vatandaş 'mağduriyetimi giderin' dedi.



KDK yapılan başvuru üzerine idare ile yaptığı görüşmede başvuranın nöbet izinlerinin kullandırılmasında iyi yönetim ilkelerine uygun ve haklı beklentileri karşılayacak şekilde davranılması gerektiğini ifade etti. İdarenin başvurana, izinlerini sonradan da kullanabileceğini söylediği, bu nedenle 2016 ve 2017 yıllarındaki izinlerin yasal düzenleme gereği fiilen imkansız hale gelmesinde idarenin sorumlu olduğunun altının çizildiği görüşmede, 2018 yılı nöbet izinlerinin öncelikle kullandırılması gerektiği belirtildi.



KDK yaptığı görüşmede konunun dostane şekilde çözümlenmesi isteğini iletti, idare isteğe olumlu yaklaşınca nöbet izinleri başvurana verildi. Şikayetçi vatandaşın teşekkürlerini ilettiği KDK, nöbet izinlerini alamayan birçok çalışana umut oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA