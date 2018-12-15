15 Aralık 2018, 09:56
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MHP'nin Yozgat Sarıkaya Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel Kimdir?

MHP

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde Yozgat'ın Sarıkaya İlçesi Belediye Başkan Adayı'nın Ömer Açıkel olduğunu açıkladı. Sarıkaya Belediye Başkan Adayı olan Ömer Açıkel kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde MHP'nin Yozgat'ın Sarıkaya İlçesi Belediye Başkan Adayı açıklandı. Sarıkaya ilçesinin mevcut Başkanı Ömer Açıkel 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterildi. Peki, Ömer Açıkel kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

ÖMER AÇIKEL KİMDİR?

Ömer Açıkel 1980 yılında Yozgat'ta doğdu. Sırasıyla Atatürk İlköğretim Okulu, Yozgat Anadolu Lisesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 2004 yılında serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Av. Ömer Açıkel evli ve iki çocuk babasıdır.

İLÇENİN MEVCUT BAŞKANI

Av. Ömer Açıkel, 2011 yılında MHP Sarıkaya İlçe Başkanı seçildi. MHP Genel Merkezi Üst Kurul Delegeliği de yapan Açıkel, 30 Mart 2014 yılında yapılan mahalli idareler seçimlerinde Sarıkaya Belediye Başkanı seçildi.

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Yozgat,Sarıkaya,MHP,Ömer Açıkel
15 Aralık 2018 Cumartesi 09:56