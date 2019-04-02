Ömer Akburak Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ÇANKIRI KORGUN belediye başkan adayı olan Ömer Akburak isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇANKIRI KORGUN ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Ömer Akburak isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ÇANKIRI KORGUN adayı Ömer Akburak kimdir? BTP ÇANKIRI KORGUN adayı Ömer Akburak yüzde kaç oy aldı?

Ömer Akburak Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ÇANKIRI KORGUN belediye başkan adayı olarak gösterilen Ömer Akburak KORGUN ilçesinde % 0,07 oranında oy almıştır. KORGUN ilçesinde % 0,07 oranında oy olan Ömer Akburak adlı BTP adayı toplamda 1 adet oy sayısına ulaştı.

ÇANKIRI KORGUN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.