Ömer Ali Şahiner: "Galatarasay Karşısında 2 Puan Bıraktık"

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:13



24 Kasım 2018 Cumartesi 12:13

Atiker Konyasporlu Ömer Ali Şahiner, Galatasaray'a karşı net pozisyonlar bulduklarını ve bu zor deplasmanda 2 puan bıraktıklarını söyledi.Galatasaray deplasmanından 1 puanla dönen Atiker Konyaspor'da kaptan Ömer Ali Şahiner, 2 puan bıraktıkları için üzgün oldukları söyledi. Maç sonu kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Şahiner, "Hafta başında bir hoca değişikliği oldu. Bizim için hem fiziksel hem mental olarak zor bir haftaydı. Çünkü takımın yarısı hocayı tanıyordu ama diğer yarısı içinde hem biz saha içinde hem saha dışında elimizden geldiğince arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Yeni bir sistem, yeni bir düzen. Bu anlamda kısa bir süre içinde saha içinde istediklerimizin birçoğunu yapmaya çalıştık. Hep birlikte iyi mücadele ettik. Kontradan yakaladığımız net pozisyonlar var. Bunları değerlendirebilseydik bugün farklı olabilirdi. Bence birazda şanssızlık vardı. Bugün burada 2 puan bıraktığımızı düşünüyorum. Saha içinde mücadele eden tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah içeride taraftarımızın da desteğiyle Alanyaspor maçından galip ayrılırız" dedi.