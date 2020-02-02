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Ömer Bayram acı haberi verdi: Dedemi kaybettim

Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u 4-1'le geçen Galatasaray'da Ömer Bayram iki asistle yıldızlaştığı mücadelenin ardından duygusal bir paylaşım yaptı. Milli futbolcu dedesini kaybettiğini belirtti.

02.02.2020 23:39 | Son Güncelleme: 02.02.2020 23:46

, Süper Lig'in 20. haftasında 'u 4-1 mağlup ederken zirve takibini sürdürdü. Sarı-kırmızılıları galibiyete taşıyan oyunculardan biri ise Ömer Bayram oldu. Maçta iki golün hazırlayıcısı olan milli futbolcu maçın ardından duygusal bir paylaşım yaptı ve dedesini kaybettiğini belirtti.

"DEDEMİ KAYBETTİM, DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜRLER"

Destek olan herkese teşekkür eden Ömer Bayram, "Hayatımda yeri çok özel olan dedemi kaybettiğim benim için kötü bir günde çok şükür kazanmak nasip oldu. Sizlerin önünde kazanmanın hissi muhteşem. Artık ligde kalan her maç çok önemli bunun bilinciyle sahadayız. Destek olan herkese teşekkürler!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın attığı iki ve üçüncü gollerin hazırlayıcısı olan Ömer Bayram bu sezon ligdeki 8. asistini yaptı. Toplamda ise 24 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu asist sayısını 10'a yükseltti.

Ömer Bayram acı haberi verdi: Dedemi kaybettim

Kayserispor, Galatasaray, Ömer Bayram, Spor


HABER YORUMLARI (4)
KAYSERİ:Kayserili olduğun için ve memlketinin takımı gol yiyince avrupa takımlarına gol atar gibi sevinmen yakışmadı sana
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1 5
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ÖMER:Fenere attı say!
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MEMLEKETİM:Dedesini kaybetmis maca cikmis. Dedesini kaybetmis cok sükür kazanmis. Maca cikabiliyorsan, macdan sonra Twiet atabiliyorsan; Dedenin Ahiret''e intikali sende hüzün yaratmamis aksine mutlu olmussun. Bu ciktiginiz maclar sizleri Ahiret''te kurtarir.
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KANARY:mekanı cennet olsun.
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