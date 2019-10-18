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Ömer Bayram Beşiktaş derbisinde yok!

Galatasaray'ın milli futbolcusu Ömer Bayram, Sivasspor maçında gördüğü sarı kart ile Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.

18.10.2019 22:30

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Sivasspor ile mücadele eden Galatasaray'da sarı kart sınırında olan futbolculardan 1'i kart görürken, 2'si görmedi. Sivas maçı öncesinde Younes Belhanda, Ömer Bayram ve Marcao sınırda olan isimlerdi.

MARİANO CEZASINI TAMAMLADI

Ömer Bayram 78. dakikada gördüğü sarı kart ile gelecek hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü. Gençlerbirliği karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı olan Brezilyalı futbolcu Mariano da cezasını Sivassspor maçıyla tamamladı.

Ömer Bayram Beşiktaş derbisinde yok!

Ömer Bayram, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR (2)
ERDO:Sivas ali polayı yenemez uğraşmayın
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NODUL:ÖMER BAYRAM DA KİM
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