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Ömer Bayram Beşiktaş derbisinde yok

Galatasaray'ın milli futbolcusu Ömer Bayram, Sivasspor maçında gördüğü sarı kart ile Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.

18.10.2019 22:28Ömer Bayram Beşiktaş derbisinde yok
Galatasaray'ın milli futbolcusu Ömer Bayram, Sivasspor maçında gördüğü sarı kart ile Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Sivasspor ile mücadele eden Galatasaray'da sarı kart sınırında olan futbolculardan 1'i kart görürken, 2'si görmedi. Sivas maçı öncesinde Younes Belhanda, Ömer Bayram ve Marcao sınırda olan isimlerdi. Ömer Bayram 78. dakikada gördüğü sarı kart ile gelecek hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.

Gençlerbirliği karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı olan Brezilyalı futbolcu Mariano da cezasını Sivassspor maçıyla tamamladı. - İSTANBUL

Ömer Bayram, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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