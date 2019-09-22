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Ömer Bayram, 2 haftada 2 asist yaptı!

Galatasaray'ın 28 yaşındaki oyuncusu Ömer Bayram, Kasımpaşa maçından sonra Yeni Malatyaspor maçında da asist yaptı.

22.09.2019 21:03

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla takdir toplayan Ömer Bayram, Yeni Malatyaspor maçında da kendini gösterdi. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa maçında Radamel Falcao'nun golünde asist yapan Ömer, Malatya deplasmanını da boş geçmedi.

BU SEZON 3 MAÇA ÇIKTI

Jean Michael Seri'nin golünde ortayı açan isim olan 28 yaşındaki futbolcu, ligde bu seneki ikinci asistini gerçekleştirdi. Milli futbolcu, bu sezon hepsi Süper Lig'de olmak üzere 3 resmi müsabakada forma giydi. Ömer Bayram 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Ömer Bayram, 2 haftada 2 asist yaptı!

Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Ömer Bayram, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: İHA

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