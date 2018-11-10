Ömer Bayram, Galatasaray Formasıyla İlk Golünü Attı

Akhisarspor'dan sezon başında Galatasaray
'a transfer olan Ömer Bayram
, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü, Kayserispor
'a karşı attı.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya 11'de başlayan Galatasaraylı oyuncu Ömer Bayram, bu sezon sarı kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti. 88. dakikada Mariano'nun asistinde topla buluşan Ömer Bayram, maçın skorunu belirleyen golü filelere gönderdi. - İSTANBUL
Kayserispor,Galatasaray,Ömer Bayram
10 Kasım 2018 Cumartesi 21:10