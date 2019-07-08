08.07.2019 09:06
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Ömer Bayram'ın 500 bin euro maaş talebi!

Galatasaray'da yeteri kadar forma şansı bulamayan Ömer Bayram, kendisine talip olan ekiplerden kendi maaşının 100 bin euro üstü olarak 500 bin euro maaş istiyor.

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ömer Bayram, kendisine talip olan Süper Lig ekiplerinden 500 bin euro maaş talep ediyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray'da kadroya girmekte zorlanan ve gözden düşen Ömer Bayram'a Süper Lig kulüplerinden teklifler geliyor.

Teknik heyetin gitmesine izin verdiği 27 yaşındaki sol bek için yönetim Akhisar'a ödenen 400 bin euroluk bonservis bedelini talep ediyor.

Bu sezon kalması halinde 400 bin euro kazanacak olan Ömer Bayram, gideceği takımdan 500 bin euro talep ediyor.

Ömer Bayram'ın 500 bin euro maaş talebi!
Galatasaray, Ömer Bayram, Sabah, Spor

YORUMLAR (1)
G.S: Fatih Terimin talepleri doğrultusunda mucize beklenen yatırımlar bunlar aynı senaryoları bu senede adem, şener gibi oyuncularda izleyeceğiz.
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