Ömer Bayram'ın 500 bin euro maaş talebi!

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ömer Bayram, kendisine talip olan Süper Lig ekiplerinden 500 bin euro maaş talep ediyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray'da kadroya girmekte zorlanan ve gözden düşen Ömer Bayram'a Süper Lig kulüplerinden teklifler geliyor.

Teknik heyetin gitmesine izin verdiği 27 yaşındaki sol bek için yönetim Akhisar'a ödenen 400 bin euroluk bonservis bedelini talep ediyor.

Bu sezon kalması halinde 400 bin euro kazanacak olan Ömer Bayram, gideceği takımdan 500 bin euro talep ediyor.