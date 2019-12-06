Ömer Bayram'ın mesajları ifşa oldu

Galatasaray'da son haftaların formda ismi Ömer Bayram'ın çok çarpıcı mesajları ortaya çıktı.
Eda Gökçen Kaya isimli Instagram kullanıcısı, Galatasaraylı yıldız Ömer Bayram'ın kendisine gönderdiği mesajları hesabından paylaştı.
"İfşa sırası bendeymiş" diyerek paylaştığı fotoğrafta, Ömer Bayram'ın Eda Gökçen Kaya'yla olan diyaloğu yer alırken, bu konu sosyal medyada gündeme oturdu.
28 yaşındaki milli futbolcu, paylaşılan diyalogla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
İşte Eda Gökçen Kaya'nın paylaştığı fotoğraf;