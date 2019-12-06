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Ömer Bayram'ın mesajları ifşa oldu

Galatasaray'ın milli futbolcusu Ömer Bayram'ın Eda Gökçen Kaya isimli sosyal medya kullanıcısına gönderdiği mesajlar ortaya çıktı ve sosyal medyada gündem oldu.

06.12.2019 16:59 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:07

'da son haftaların formda ismi Ömer Bayram'ın çok çarpıcı mesajları ortaya çıktı.

Eda Kaya isimli Instagram kullanıcısı, Galatasaraylı yıldız Ömer Bayram'ın kendisine gönderdiği mesajları hesabından paylaştı.

"İfşa sırası bendeymiş" diyerek paylaştığı fotoğrafta, Ömer Bayram'ın Eda Gökçen Kaya'yla olan diyaloğu yer alırken, bu konu sosyal medyada gündeme oturdu.

28 yaşındaki milli futbolcu, paylaşılan diyalogla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

İşte Eda Gökçen Kaya'nın paylaştığı fotoğraf;

Ömer Bayram'ın mesajları ifşa oldu

Ömer Bayram, Galatasaray, Gökçen, Magazin, Spor


HABER YORUMLARI (7)
HAYATİ:adam bekar yani isteyen istedigini yapar
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KUZEY:Erkeeeeeeek
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ADAM GİBİ ADAM:Bekar adam iyi yapmış. Yazsın takılsın böyleleri ile !
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FB Lİ:Cimbomun en iyisi buymuş. En iyi :))))))
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KARA KALTAR:-Neyi kutluyorsun? -Yanlızlığımı... Evet tipik bir tuzak soru?!?!
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ENTERESAN:para var akıl yok kullanmayı bılmıyorsanız eğer bana verin
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JEAN RENO:oltaya gelmiş sazan fake hesap kesin erkektir :)
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Spor

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