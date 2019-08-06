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Ömer Buğdaycı ve Uğur Çelik Karaköprü Belediyespor'da

Karbel Karaköprü Belediyespor yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncuları Ömer Buğdaycı ve Uğur Çelik'i renklerine bağladıTFF 3. Lig temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor.

06.08.2019 16:32 Ömer Buğdaycı ve Uğur Çelik Karaköprü Belediyespor'da
Karbel Karaköprü Belediyespor yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncuları Ömer Buğdaycı ve Uğur Çelik'i renklerine bağladı

TFF 3. Lig temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı siyahlı ekip Manisaspor'dan Ömer 21 yaşındaki orta saha Ömer Buğdaycı ve Kastamonuspor 1966'dan 26 yaşındaki orta saha Uğur Çelik'i kadrosuna kattı. Manisaspor alt yapısından yetişen Ömer Buğdaycı takımıyla 16 TFF 1. Lig, 31 TFF 2. Lig ve 4 Türkiye Kupası maçına çıktı. 26 yaşındaki Uğur Çelik ise TFF 2. Ligde 11 maçta forma giyerken, TFF 3. Ligde 61 karşılaşmada yer aldı.

Öte yandan Karbel Karaköprü Belediyespor'un Erzurum kampı devam ederken 7 Ağustos Çarşamba günü TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. - ŞANLIURFA

Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Karaköprü, Spor

Kaynak: İHA

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