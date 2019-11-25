Haberler » Güncel » Ömer çelik bu meselede biz yokuz, cumhurbaşkanımız yok - Haber

Ömer çelik bu meselede biz yokuz, cumhurbaşkanımız yok

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Beştepe'ye giden CHP'li iddialarına ilişkin İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

25.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:05
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Beştepe'ye giden CHP'li iddialarına ilişkin İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
Ömer Çelik, Rakiplerini yok etmek üzere ürkütücü bir senaryo, tehlikeli bir senaryo üretenlerin Cumhurbaşkanımızın makamını ve ismini işin içine karıştırarak bir hedefe ulaşmaya çalıştıkları görülüyor. Bu meselede biz yokuz, Cumhurbaşkanımız yok dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bu haberi yapanlar haberin arkasından çekilip CHP genel merkezini haberin kaynağı olarak gösterdiler. Bu haberle birlikte hedef alınan bir CHP'li vardı, o siyasetçi de bu haberin doğrudan doğruya CHP genel merkezi tarafından üretildiğini gösteriyor. Bunun hiçbir yerinde cumhurbaşkanı yok. Cumhurbaşkanımız en güçlü şekilde kendi sözünün doğruluğunu gösterecek en büyük ifadeyi kurdu. Zaten siyasi ahlak sözünün doğruluğuna güvenmek demek bu demek. Biz sahip olduğumuz her makamdan vazgeçebiliriz. Cumhurbaşkanlığını işin içine katma devam ediyor. Sürekli bu komplo AK Parti tarafından kurulmuştur diyorlar. Tamamen adrese teslim, CHP'de parti içi rekabette rakiplerini yok etmeye dönük bir kirli senaryoyla karşı karşıyayız. Eğer Türk siyasetinin seviyesini düşünmesek, siyasetin ahlakını düşünmesek, vatandaşlarımızın siyasetten beklentilerini düşünmesek, şu anki CHP yönetimi kadar ideal bir rakip olamaz. Sakillik içinde, siyasi senaryo içinde ahlak sınavından her gün daha fazla kalarak dibe batan bir grup. Nitelikli siyaset üretsinler siyasi akım kullansınlar. Sürekli argo sözlüğünü açıp oradan bazı kelimeler üretmeye başlıyorlar. Siyaset için üzücü ve ürkütücü gelişmeler. Bu meselede biz yokuz, Cumhurbaşkanımız yok. CHP kendi kendini imha eden bir parti. Biz siyasetin onurunu düşündüğümüz için cevap veriyoruz. diye konuştu.
Ömer çelik bu meselede biz yokuz, cumhurbaşkanımız yok

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanı, Ömer Çelik, AK Parti, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:16 Malazgirt'te Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı
18:15 Muş'ta 2 bin 128 mezarın nakil işlemi başlatıldı
18:14 Denizli'de kimsesiz kişi acil servis bekleme salonunda ölü bulundu
18:14 Iğdır'daki Tuz Dağı'nın derinliklerinde kültür ve sanat etkinliği düzenlendi
18:11 İzmirli kadınlar, kadına şiddet için buluştu
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
17:16 Ali Babacan'ın partisinin ismi belli oldu iddiası: Akıl ve Bilim Partisi
17:13 Talat Atilla, CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi
16:59 CHP'li Faik Öztrak'ın Külliye iddialarına AK Parti'den yanıt: Üzücü ve ürkütücü gelişmeler
16:25 Kremlin: Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Türkiye'ye gelecek
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 18:17:27