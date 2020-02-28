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Ömer Çelik: "Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu alçak saldırıyı hakettiği şekilde cevaplandırmaktadır.

28.02.2020 02:18 | Son Güncelleme: 28.02.2020 02:18Ömer Çelik:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Cumhuriyeti Devleti bu alçak saldırıyı hakettiği şekilde cevaplandırmaktadır. Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib'te rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak üzere 'te görev yapan askerlerimize, rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu alçak saldırıyı hak ettiği şekilde cevaplandırmaktadır. Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir. Türkiye, Suriye'de yürüttüğü haklı mücadelesini uluslarası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak hedeflerine ulaşana kadar sürdürmekte kararlıdır. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, İdlip, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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