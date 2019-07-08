08.07.2019 19:44
Haberler» Politika» Haber

Ömer Çelik'ten Çukurovalı gençlere destek sözü

Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tasarladıkları araçlarla Formula Student'in Barcelona etabına katılmak isteyen Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü bünyesindeki Çukurova Racing takımına gereken desteğin verileceğini bildirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tasarladıkları araçlarla Formula Student'in Barcelona etabına katılmak isteyen Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü bünyesindeki Çukurova Racing takımına gereken desteğin verileceğini bildirdi.
Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Adana Çukurova Üniversitesi öğrencilerinin 7 ayda tasarladıkları yarış aracının İspanya'nın Barcelona kentindeki Formula Student yarışlarına davet edildiğini ancak gerekli kaynaklarının bulunmadığını belirten Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Mustafa Özcanlı'nın açıklamalarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında Çelik, "Sevgili hocam, merak etmeyin. Çukurova Üniversiteli gençlerin o yarışa katılması için elimizden geleni yaparız. Adanalılar bu gençleri yalnız bırakmayacak. Adanalı sözü veriyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Ömer Çelik, Barcelona, Çukurova, Politika

Son Dakika Haberleri
20:02   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te
19:44   Ömer Çelik'ten Çukurovalı gençlere destek sözü
19:21   '11'inci Kalkınma Planı' TBMM Başkanlığı'na sunuldu
19:09   Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Akar, Bosna Hersek'te Mehmetçik'i ziyaret etti
18:35   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te
18:06   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Üçlü Konseyi üyeleri ile bir araya geldi
17:48   Kılıçdaroğlu, İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mouhammad Farazmand ile görüştü