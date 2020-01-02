Haberler » Politika » Ömer Çelik: Yüce Meclis, Rum ve İsrail antlaşmasına Libya Tezkeresi ile tarihi bir cevap verdi - Haberler

Ömer Çelik: Yüce Meclis, Rum ve İsrail antlaşmasına Libya Tezkeresi ile tarihi bir cevap verdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bugün Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail doğal gaz hattı anlaşması imzaladı.

02.01.2020 22:56 | Son Güncelleme: 02.01.2020 22:56 Ömer Çelik: Yüce Meclis, Rum ve İsrail antlaşmasına Libya Tezkeresi ile tarihi bir cevap verdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bugün Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail doğal gaz hattı anlaşması imzaladı. İtalya Başbakanı bu anlaşmayı daha sonra imzalayacağını söyledi. Bu hukuksuz kuşatmaya Yüce Meclis yine bugün Libya Tezkeresi ile tarihi bir cevap verdi" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail doğal gaz hattı anlaşması imzaladı. İtalya Başbakanı bu anlaşmayı daha sonra imzalayacağını söyledi. Bu hukuksuz kuşatmaya Yüce Meclis yine bugün Libya Tezkeresi ile tarihi bir cevap verdi. Akdeniz'de bize hapishane inşa etmeye çalışanlara karşı Akdeniz'in ufkumuz olduğunu önce Libya ile yaptığımız anlaşma ile bugün de Libya Tezkeresi ile gösterdik. Kuşkusuz Akdeniz denkleminde hukukla hareket eden ve işgalci amaçları olmayan yegane ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

Çelik, şunları kaydetti:

"Libya Tezkeresi etrafımızdaki ülkelerde boy gösteren vahşi işgalciliğe, yeni-sömürgeciliğe karşı hukuktan, sorumluluktan ve barıştan yana bir iradedir. Türkiye gerek diplomasi ile gerekse sahada irade ortaya koyarak, yakın bölgemizdeki işgalciliğe karşı duruş sergiledi. Libya Tezkeresi Yüce Meclisimizden geçer geçmez en hızlı olumsuz tepki veren ülkelere bakılırsa, tablo daha net anlaşılır. Türkiye'yi kendi limanlarına hapsetmek isteyenler, Libya'da vahşi işlerde imzaları olanlar Libya Tezkeresinden en çok rahatsız olanlar oldu." 



Ömer Çelik, İsrail, Libya, Politika

Kaynak: DHA

Politika

Son Dakika Haberleri

23:29   Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi hakkında açıklama - Haberler
23:24   Video | İmamoğlu: Kanal İstanbul'dan arazi alanlar inşallah şehir tarımına katkı sunarlar - Haberler
23:17   Tarsus'ta çıkan yangında 2 katlı ahşap ev küle döndü - Haberler
23:00   137 adet Bizans sikkesini satmak isterken yakalandı - Haberler
22:55   EastMed boru hattı anlaşması Atina'da imzalandı - Haberler
21:40   Son dakika: Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama geldi - Haberler
21:29   Libya tezkeresine 'hayır' diyen Saadet Partisi'nde Muharrem Kaşıtoğlu istifa etti - Haberler
21:01   Hafter'in Sözcüsü Mismari'ye sorduğu Türkiye sorusu ile gündem olan sunucu, evinde ölü bulundu - Haberler
20:25   Saadet Partisi, Libya tezkeresindeki tutum değişikliğinin nedenini açıkladı: Hükümetten geri dönüş alamadık - Haberler
19:55   19 yaşındaki ağabey, bilgisayar oyunu için çıkan tartışmada 9 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü - Haberler
2.01.2020 23:38:39