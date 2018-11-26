Ömer Döngeloğlu Sındırgı'ya Konuk Oldu

Programa Sındırgı'lıların ilgisi yoğun oldu.Sındırgı Belediyesi'nin Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla düzenlediği "Ömer Döngeloğlu ile En Nezir" konulu söyleşi Akpınar Yaşam merkezinde gerçekleştirildi. Peygamber sevgisinin salonlara sığmadığı programda kısa bir selamlama konuşması yapan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş; "İlçemiz kültürüel etkinlikler yönünden oldukça zengin. Her ay birbirinden değerli farklı bir yazar, tarihçi, şairi ilçemizde konuk ediyor vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bilgi paylaşıldıkça çoğalıyor. Bu tür atmosferler birbirimize olan bağlılığımız da pekiştiriyor.Bu hafta Mevlid-i Nebi haftası. Peygamber Efendimizi her fırsatta ne kadar çok anabilirsek bizim için o kadar çok hayırlı olacak. Bu sayede dünya ve ahiret mutluluğunun kapısı da bizlere açılmış olacak." dedi ve sözü İlahiyatçı – Yazar Ömer Döngeloğlu'na bıraktı.

DÖNGELOĞLU: PEYGAMBER EFENDİMİZİ ANLAYIN!

Salonun hınca hınç dolmasından dolayı Sındırgı'lılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Ömer Döngeloğlu, "Peygamber Efendimizin pek çok ismi vardır, bu isimlerinden biri de 'En Nezir'dir. Yani ikaz eden, korkutan, uyaran, hatırlatan, sarsan demek anlamına geliyor. Sizden tek ricam Peygamber Efendimizin ismini andıkça mutlaka salavat getirin. "Allahüme salli âla seyyidina Muhammed" demeyi ihmal etmeyin. Çünkü Rasulullah Efendimiz bunu hak etmiştir. Peygamber Efendimizi tanıdıkça daha çok seveceksiniz. O'na yaklaştıkça anlayacaksınız ki bizi internetle, bilgisayar oyunları ile kandırıyorlarmış" dedi. Program sonunda Başkan Yavaş, Döngeloğlu'na hediye takdim etti.

Programa İlçe Kaymakamı Zafer Oktay, belediye başkanı Ekrem Yavaş, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, Sındırgı ve çevresinden çok sayıda vatandaş katıldı.