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Ömer el-Beşir'in mahkemesi 19 Ağustos'a ertelendi

Darbeyle görevden alınan eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yolsuzluk davası güvenlik nedeniyle 19 Ağustos'a ertelendi.

15.08.2019 13:24 Ömer el-Beşir'in mahkemesi 19 Ağustos'a ertelendi
Darbeyle görevden alınan eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yolsuzluk davası güvenlik nedeniyle 19 Ağustos'a ertelendi.

Sudan'da yolsuzlukla suçlanan eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 17 Ağustos'ta yargılanması beklenirken duruşmanın ertelendiği bildirildi. Beşir'in duruşmasının 19 Ağustos'a ertelendiği belirtildi. Sudan yargısı tarafından yapılan açıklamaya göre, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yolsuzluk davası ayın 19'una ertelendiğine dair Beşir'in avukatlarına bilgi verildi.

Sudan'ı 30 yıl boyunca yöneten Ömer el-Beşir 10 Nisan'da darbeyle görevden alınmıştı. - HARTUM

Cumhurbaşkanı, Sudan, Güncel

Kaynak: İHA

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