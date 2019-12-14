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Ömer el Beşir: Sudan'ın eski lideri yolsuzluktan hüküm giydi

Sudan'ın eski devlet başkanı Ömer el Beşir, yolsuzluk suçundan hüküm giydi.

14.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:10Ömer el Beşir: Sudan'ın eski lideri yolsuzluktan hüküm giydi

'ın eski devlet başkanı Ömer el Beşir, yolsuzluk suçundan hüküm giydi.

Yaşı nedeniyle cezaevine gönderilmemesine karar verilen Beşir, iki yılını bir ıslahevinde geçirecek.

Davaya bakan yargıç, Sudan yasalarına göre 70 yaş üzeri bireylerin cezaevine gönderilemediğini belirtti. Beşir ise 75 yaşında.

Beşir hakkında başka dosyalar da bulunuyor.

Bunlar arasında iktidara geldiği 1989 darbesi, soykırım ve Nisan ayında protestocuların öldürülmesiyle suçlandığı iddianameler de var.

Beşir'in destekçileri ise kararın siyasi olduğunu savunuyor.

Duruşma için mahkeme salonu önüne gelen destekçileri, kararın açıklanmasının ardından "La ilahe illallah" (Allah'tan başka tanrı yoktur) sloganları attı.





Beşir bu davada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan 25 milyon dolar almaktan hüküm giydi.

Beşir bu paranın "Sudan'ın Suudi Arabistan'la stratejik ilişkisi kapsamında" verildiğini, kişisel çıkarları için değil bağış amacıyla kullanıldığını söyledi.

AFP'ye konuşan Beşir'in avukatlarından Ahmet İbrahim, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Bir diğer avukatı Muhammed Hasan ise bunu yasal bir dava olarak değil siyasi bir dava olarak gördüklerini söyledi.

Beşir, 2003'te Darfur'daki çatışmalar sırasında yaşananlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırımla suçlanıyor.

BM verilerine göre çatışmalarda 300 bin kişi öldü, 2,5 milyon kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Beşir'in yerine geçen generaller, eski liderin uluslararası mahkemede yargılanmasına izin vermeyeceklerini söylüyor.

Ülkedeki protestocular ise Beşir'in yargılanmasına itiraz etmeyeceklerini belirtiyor.


Sudan, Dünya
BBC


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