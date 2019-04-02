Ömer Faruk Aksu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KONYA AHIRLI belediye başkan adayı olan Ömer Faruk Aksu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA AHIRLI ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Ömer Faruk Aksu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KONYA AHIRLI adayı Ömer Faruk Aksu kimdir? BTP KONYA AHIRLI adayı Ömer Faruk Aksu yüzde kaç oy aldı?

Ömer Faruk Aksu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KONYA AHIRLI belediye başkan adayı olarak gösterilen Ömer Faruk Aksu AHIRLI ilçesinde % 0,51 oranında oy almıştır. AHIRLI ilçesinde % 0,51 oranında oy olan Ömer Faruk Aksu adlı BTP adayı toplamda 17 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA AHIRLI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.