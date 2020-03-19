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Ömer Faruk Beyaz'dan transfer açıklaması: En büyük hedefim Fenerbahçe'ye hizmet etmek

Adı dünya devleriyle anılan Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, "En büyük hedefim, önce Fenerbahçe'ye hizmet etmek. Bu konuda kaptanımız Emre Belözoğlu'ndan büyük destek görüyorum" dedi.

19.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:57

Fenerbahçe altyapısının prensi Ömer Faruk Beyaz, ligde ilk kez Denizli ve Konya maçlarında A takım kadrosunda yer aldı. Henüz Çubuklu formayla sahaya çıkmayan 16 yaşındaki futbolcu, buna rağmen Barcelona, Juventus, Manchester City ve Manchester United'ın radarına girdi. Ömer özellikle U17 Milli Takımı'ndaki performanslı ile dikkatleri üzerine çekti.

"EMRE BELÖZOĞLU'NDAN BÜYÜK DESTEK GÖRÜYORUM"

Bu gelişme, genç futbolcunun A takımda oynamasını dört gözle bekleyen taraftarları endişelendirdi. Ancak Ömer Faruk Beyaz, yaptığı açıklamayla yüreklere su serpti. 16 yaşındaki hücum oyuncusu, "En büyük hedefim, önce Fenerbahçe'ye hizmet etmek. Bu konuda kaptanımız Emre Belözoğlu'ndan büyük destek görüyorum. Antrenörümüz Volkan ağabey (Demirel) ile birlikte bana çok olumlu tavsiyelerde bulunuyorlar" diye konuştu.

FORMAYI GİYMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYOR

Ömer Faruk Beyaz, "Avrupa'dan takımların bana karşı ilgisi, benim Sarı-Lacivertli renklere daha da bağlıyor. İstenmek güzel ancak transfer gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.Genç yıldız adayı, A takım formasıyla sahaya çıkmayı dört gözle beklediğini sözlerine ekledi. Ömer Faruk, bir süredir A takımla idmanlara çıkıyor. Emre Belözoğlu, genç yıldız adayıyla yakından ilgileniyor.

Ömer Faruk Beyaz’dan transfer açıklaması: En büyük hedefim Fenerbahçe’ye hizmet etmek

Haberin Videosu :

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz'dan transfer açıklaması: En büyük hedefim Fenerbahçe'ye hizmet etmek
Etiketler : Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Denizli, Konya, Spor

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