Ömer Faruk Beyaz kimdir? Ömer Faruk Beyaz Yılın Harikaları oylaması sonuçları!

Fenerbahçe alt yapısı futbolcularından Ömer Faruk Beyaz, internet ortamından yapılan Yılın Harikaları 2019 oylamasında rakipleri ile yarışıyor. Sosyal medyada gündem olan konu sonrası sporseverler Ömer Faruk Beyaz'ı mercek altına aldı. Ömer Faruk Beyaz Yılın Harikaları oylaması sonuçları! Ömer Faruk Beyaz kimdir?

ÖMER FARUK BEYAZ KİMDİR?

Ömer Faruk Beyaz Doğum Tarihi: 29 Ağustos 2003 (16 yıl yaşında), Bağcılar

Ömer Faruk Beyaz Boy: 1,71 m

Ömer Faruk Beyaz Kilo: 60 kg

Ömer Faruk Beyaz Oynadığı Takımlar: Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı (Orta saha), Türkiye 17 Yaş Altı Millî Futbol Takımı (Orta saha)

ÖMER FARUK BEYAZ 2019/ 2020 PERFORMANSI

Ömer Faruk Beyaz, Türkiye Ligi U19 Elit A liginde 10 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Toplamda 834 dakika sahada kaldı.

ÖMER FARUK BEYAZ YILIN HARİKALARI OYLAMASI SON DURUM

1. Ömer Faruk Beyaz (TUR/Fenerbahce)/ 23,339 OY

2. Reinier (BRA/Flamengo) 6,438 OY

3. Ansu Fati (ESP/Barcelona) 733 OY

Ömer Faruk Beyaz Yılın Harikaları 2019 (WONDERKID OF THE YEAR 2019) oylamasında 38 futbolcu ile yarışıyor ve 23,339 oy ile oylamayı önde götürüyor.