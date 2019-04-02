Ömer Faruk Evren Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Kütahya belediye başkan adayı Ömer Faruk Evren oldu. Saadet Partisi adayı Ömer Faruk Evren, Kütahya belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kütahya belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Kütahya belediye başkan adayı Ömer Faruk Evren ile ilgili seçim sonuçları ve Kütahya belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Kütahya belediye başkan adayı Ömer Faruk Evren oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kütahya belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kütahya aday yarışı ve Kütahya seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kütahya Seçim Bilgileri

Kütahya belediyesi için toplam sandık sayısının 509 olduğu belirlendi.

Kütahya belediyesi için açılan sandık sayısının ise 509 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kütahya belediyesi için katılım oranının ise % 86,61 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kütahya toplam seçmen sayısının ise 164.087 olduğu belirlendi.

Kütahya belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 142.109 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Kütahya Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Evren Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Kütahya belediye başkan adayı olarak gösterilen Ömer Faruk Evren, Kütahya yarışında % 1,36 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Ömer Faruk Evren toplamda 1.874 adet oy sayısına ulaştı.

Ömer Faruk Evren Kimdir?

Ömer Faruk Evren, 1998 yılı Dumlupınar Universitesi İşletme Bölümü ve 2002 yılında aynı üniversitede Muhasebe Finansman Yüksek lisansını tamamladı. Milli Gençlik Vakfı Universite komisyonlarında görev yaptı. 1997-1998 yıllarında Milli Gençlik Vakfı Fetih Öğrenci Yurdu müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2000-2006 yıllarında Anadolu Gençlik Dergisi Kütahya İl Temsilciliği, 2006-2011 yıllarında Anadolu Gençlik Derneği Kütahya Şube Başkanlığı görevlerinde bulundu. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında görev yaptı.

Saadet Partisi Kütahya belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.