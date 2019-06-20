Ömer Faruk Harmancık'a 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin "çatı" davada, eski tuğamiral Ömer FarukHarmancık
'a 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.Ankara
17. Ağır Ceza MahkemesinceSincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
'nde görülen 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı.
Sanıklar arasında yer alan eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Harmancık'ı "anayasayı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçundan birer kez, şehit olan 139 kişiye ilişkin "kasten öldürme" suçundan da 139 kez olmak üzere toplam 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.
Darbe girişimine yönelik hazırlıklar kapsamında 6-7-8-9 Temmuz'da Ankara Konutkent'te örgütün firari imamı Adil Öksüz başkanlığında yapılan toplantıya, suç tarihindeDeniz Kuvvetleri Komutanlığı Kuzey Deniz
Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görev yapan Harmancık'ın da katıldığı belirlenmişti.
Harmancık'ın, Deniz Kuvvetlerinin darbe planı içindeki organizasyonunu, sevk ve idaresini yapan ekibin içinde bulunduğu, olay günü görevli olmamasına rağmen darbe girişimi kapsamındaki hava harekatının merkezi olanAkıncı Üssü
'ne geldiği ve kendisine darbe faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen telefonla darbe girişimine yönelik görüşmeler yaptığı ortaya çıkmıştı.
Ömer Faruk Harmancık ayrıca, derdest edilerekGenelkurmay Karargahı
'ndan Akıncı Üssü'ne getirilen Genelkurmay Başkanı OrgeneralHulusi Akar
'ı,Mehmet Dişli
, KubilaySelçuk
ve Hakan Evrim ile birlikte darbe girişiminin başına geçmesi için ikna etmeye çalışmıştı.