20.06.2019 11:07
Haberler»Güncel»Haber

Ömer Faruk Harmancık'a 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Ömer Faruk Harmancık

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin "çatı" davada, eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'a 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin "çatı" davada, eski tuğamiral Ömer FarukHarmancık'a 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Ankara17. Ağır Ceza MahkemesinceSincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı.
Sanıklar arasında yer alan eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Harmancık'ı "anayasayı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçundan birer kez, şehit olan 139 kişiye ilişkin "kasten öldürme" suçundan da 139 kez olmak üzere toplam 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.
Darbe girişimine yönelik hazırlıklar kapsamında 6-7-8-9 Temmuz'da Ankara Konutkent'te örgütün firari imamı Adil Öksüz başkanlığında yapılan toplantıya, suç tarihindeDeniz Kuvvetleri Komutanlığı Kuzey DenizSaha Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görev yapan Harmancık'ın da katıldığı belirlenmişti.
Harmancık'ın, Deniz Kuvvetlerinin darbe planı içindeki organizasyonunu, sevk ve idaresini yapan ekibin içinde bulunduğu, olay günü görevli olmamasına rağmen darbe girişimi kapsamındaki hava harekatının merkezi olanAkıncı Üssü'ne geldiği ve kendisine darbe faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen telefonla darbe girişimine yönelik görüşmeler yaptığı ortaya çıkmıştı.
Ömer Faruk Harmancık ayrıca, derdest edilerekGenelkurmay Karargahı'ndan Akıncı Üssü'ne getirilen Genelkurmay Başkanı OrgeneralHulusi Akar'ı,Mehmet Dişli, KubilaySelçukve Hakan Evrim ile birlikte darbe girişiminin başına geçmesi için ikna etmeye çalışmıştı.
Kaynak: AA
Harmancık,Güncel

Son Dakika Haberleri
12:31DHA YURT BÜLTENİ - 8
12:31TIR'ın çarptığı servis minibüsü dereye yuvarlandı
12:31BURSA Gemlik zeytini, üreticiler tarafından korunuyor
12:31İSTANBUL- BAKAN SOYLU'DAN İSTANBUL'DAKİ TERÖR OPERASYONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
12:30Okul öncesi eğitim, temel eğitimin olmazsa olmazı
12:30Kilimli Belediyesi zabıta ekipleri pazar yerini denetledi
12:30Üniversiteli kızlara cinsel taciz şüphelisi: Eşim gidince boşluğa düştüm