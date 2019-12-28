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Ömer Faruk Mahir: "Kayserispor her zaman puan ve puanlara rakiptir"

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktör Ömer Faruk Mahir, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı takımın her zaman puan ve puanlara rakip olduğunu söyledi.

28.12.2019 20:58 | Son Güncelleme: 28.12.2019 21:04 Ömer Faruk Mahir:
İstikbal Mobilya Teknik Direktör Ömer Faruk Mahir, maçının ardından yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı takımın her zaman puan ve puanlara rakip olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaştı. Müsabakayı bordo-mavililer 6-2 kazandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktör Ömer Faruk Mahir, "Kayserispor her zaman puan ve puanlara rakiptir. İçinde bulunan hiçbir durumun önemi yoktur. Bunun için bizleri son ana kadar yalnız bırakmayıp buraya gelip mücadele eden futbolcularımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Skordan bağımsız konuşmak gerekirse gerçekten yüreklerini ortaya koydular. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Trabzonspor takımını gerçekten hem ağırlık merkezi olarak hemde kapsama alanı olarak çok güzel oynayan bir takım. Onlara gelecek adına başarılar diliyorum. Umarım muhakkak olurlar" dedi. - TRABZON

İstikbal Mobilya, Trabzonspor, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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