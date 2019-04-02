Ömer Güler Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ERZURUM ÇAT belediye başkan adayı olan Ömer Güler isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ERZURUM ÇAT ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Ömer Güler isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ERZURUM ÇAT adayı Ömer Güler kimdir? BTP ERZURUM ÇAT adayı Ömer Güler yüzde kaç oy aldı?

Ömer Güler Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ERZURUM ÇAT belediye başkan adayı olarak gösterilen Ömer Güler ÇAT ilçesinde % 0,27 oranında oy almıştır. ÇAT ilçesinde % 0,27 oranında oy olan Ömer Güler adlı BTP adayı toplamda 25 adet oy sayısına ulaştı.

ERZURUM ÇAT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.